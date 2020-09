Beirut, Oxfam: “A un mese dall’esplosione 70mila persone hanno perso il lavoro e non hanno i soldi per mangiare né ricostruire casa” (Di venerdì 4 settembre 2020) A un mese dall’esplosione che ha causato 200 vittime e oltre 300mila sfollati, Beirut è ancora in ginocchio con decine di migliaia di persone che non hanno risorse per comprare cibo, né per rendere di nuovo abitabili le proprie case. Questo anche a causa dell’inflazione alle stelle. Basti pensare che il costo di una porta, all’incirca mille dollari, equivale al valore di due stipendi. Ma la deflagrazione che ha distrutto il porto di Beirut e parte della città ha colpito un paese già in default con il 50% della popolazione al di sotto la soglia della povertà. “La lira libanese – ricorda Oxfam – è svalutata dell’80% da ottobre, i lavoratori migranti sono lasciati per ... Leggi su ilfattoquotidiano

michela_desanti : RT @VITAnonprofit: .@OxfamItalia: A Beirut a un mese dell'esplosione ci sono 70mila disoccupati - PaoloPezzati : RT @VITAnonprofit: .@OxfamItalia: A Beirut a un mese dell'esplosione ci sono 70mila disoccupati - Philippdebs : RT @EllaCristiani: #Libano: a un mese dalle esplosioni a #Beirut #Oxfam lancia l'allarme: in 70mila hanno perso il lavoro, 300 mila sono gl… - PaoloPezzati : RT @OxfamItalia: #Beirut, un mese dopo: radiografia di una città in ginocchio. In 'viaggio' con #Oxfam - PaoloPezzati : RT @EllaCristiani: #Libano: a un mese dalle esplosioni a #Beirut #Oxfam lancia l'allarme: in 70mila hanno perso il lavoro, 300 mila sono gl… -