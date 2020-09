Beautiful, DayDreamer, Una vita e Il segreto cambia tutto: in onda tutti i giorni (Di venerdì 4 settembre 2020) Mediaset schiera l’artiglieria pesante nel fine settimana e riempie il palinsesto della domenica di Canale 5 delle sue soap opera di punta: Beautiful. Una vita Il segreto e Datdreamer – Le ali del sogno. Canale 5 a tutta soap opera. Non ci sarà infatti giorno in cui le appassionate degli sceneggiati del Biscione dovranno rinunciare al loro appuntamento con le avventure e i personaggi delle soap opera preferiteArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

