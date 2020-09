Barcellona, il comunicato di Messi: “Clausola non valida” (Di venerdì 4 settembre 2020) Se resta lo farà col sorriso traverso, appeso a un dubbio mai sciolto. Poteva andare via? Se lo chiederà tutto l’anno Lionel Messi, ormai prossimo a rimettersi alla volontà della Liga, che ha dato ragione al Barcellona per quanto riguarda la clausola da 700 milioni presente sul suo contratto, scaduta nonostante l’emergenza Covid. E allora la Pulce sarà ‘prigioniero’ – in una gabbia dorata si intende – del club che lo ha cresciuto. Che gli ha dato tutto. A cui ha dato tutto. Ci si aspettava un finale migliore. La speranza è che il tempo rimargini le ferite, sarebbe il miglior modo per concludere un’epopea che ha segnato un’intera epoca del mondo del calcio. Quella di Messi al Barcellona è già un pezzo di storia, lo ... Leggi su italiasera

