Barbara Berlusconi infuriata, disumana caccia alle streghe: “Non son un’untrice” (Di venerdì 4 settembre 2020) E’ infuriata Barbara Berlusconi e non vuole sentirsi cucire addosso una etichetta che in nessuno modo di sente di portare, quella di untrice. A detta della figlia di Berlusconi, in molti scrivendo delle condizioni di salute di suo padre, avrebbero fatto capire che parte della responsabilità del contagio del premier è da imputare a lei. Non ci sta e vuole spiegare quello che sta provando parlando di quello che è successo in questi giorni complicati. Oggi Silvio Berlusconi è stato ricoverato in ospedale anche se dal San Raffaele fanno sapere che le sue condizioni di salute, non destano preoccupazione. La figlia di Berlusconi, ricorda che suo padre ha fatto altri due tamponi prima di risultare positivo e di tempo ne è passato dalla vacanza in ... Leggi su ultimenotizieflash

