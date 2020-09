Arriva il primo paio di scarpe della Lego! Le prime immagini (Di venerdì 4 settembre 2020) Lego e Adidas presentano il nuovo paio di scarpe nato dalla fortunata collaborazione tra i due marchi. Grazie alla prestigiosa collaborazione con l’Adidas, marchio iconico dell’abbigliamento sportivo, la Lego presenta il suo primo paio di scarpe. Si tratta di un’iniziativa di assoluto prestigio che secondo gli esperti del settore si trasformerà in un successo in termini di vendite. E quindi di incassi. La Lego prosegue dunque il percorso legato alla partnership con altre realtà di spicco di segmenti del mercato anche apparentemente lontani dal mondo dei mattoncini. Fonte foto: https://twitter.com/LEGO GroupPresentate le nuove scarpe nate dalla collaborazione tra Lego e Adidas Il colosso dei mattoncini, che negli ultimi anni sta decisamente ... Leggi su newsmondo

Vivo_Azzurro : #Under21 ???? A #LignanoSabbiadoro arriva il primo successo della stagione, 2-1 alla Slovenia con i gol di #Colpani e… - gioalbarosa : Il vaccino è di tutti, non di chi arriva primo - LucianoOgnibene : RT @LeftAvvenimenti: Il vaccino è di tutti, non di chi arriva primo #Covid_19 #vaccinoCovid ? In anteprima l'editoriale di @simonamaggior… - magnasciuttif : RT @LeftAvvenimenti: Il vaccino è di tutti, non di chi arriva primo #Covid_19 #vaccinoCovid ? In anteprima l'editoriale di @simonamaggior… - AndreaMarano11 : Il vaccino è di tutti, non di chi arriva primo -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva primo Il vaccino è di tutti, non di chi arriva primo left Katy Perry diventa mamma, e Beyoncé si congratula.

Katy Perry é finalmente diventata mamma di Daisy Bloom, la sua prima figlia. La cantante californiana fresca di release del nuovo album ha anche dato alla luce la sua prima figlia, lo scorso 27 agosto ...

Suarez spinge Dzeko verso la Juve. Smalling, la trattativa è piena di insidie

È sempre stato il primo obiettivo. Anche adesso che è tornato a Manchester. La Roma vuole Smalling. Il rinvio delle visite mediche per Schick al Bayer Leverkusen (l’attaccante è in quarantena perché u ...

Katy Perry é finalmente diventata mamma di Daisy Bloom, la sua prima figlia. La cantante californiana fresca di release del nuovo album ha anche dato alla luce la sua prima figlia, lo scorso 27 agosto ...È sempre stato il primo obiettivo. Anche adesso che è tornato a Manchester. La Roma vuole Smalling. Il rinvio delle visite mediche per Schick al Bayer Leverkusen (l’attaccante è in quarantena perché u ...