Arcuri su Riapertura: La Scuola Funzionerà e Andrà Meglio di Prima (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel corso di un’intervista su “Il Venerdì di Repubblica”, Domenico Arcuri parla di Riapertura delle scuole. “La Scuola tra dieci giorni aprirà e funzionerà come in Italia ha sempre funzionato, zoppicando un po’. E magari, dopo un breve rodaggio, andrà anche Meglio di Prima” afferma. Il commissario straordinario per l’Emergenza Covid-19 aggiunge: “La Riapertura delle discoteche è stata madornale, un’enorme stupidaggine. Ma l’hanno fatta le Regioni. Bisognava fermarle, impugnare le ordinanze, ma è difficile governare un Paese che ha una struttura confusamente semifederalista“. “In molti non mi perdonano di aver fissato il costo della mascherina a ... Leggi su youreduaction

Today_it : Il commissario Arcuri dice che la riapertura delle discoteche è stata una stupidaggine - Claudio97789960 : @carloalberto Io personalmente me la prenderò con Arcuri perché non ha portato a termine lo screening sierologico e… - fabio_platini : @vitalbaa @AzzolinaLucia e Arcuri ci hanno per settimane ripetuto che i dispositivi (allora i banchi nuovi) erano n… - apavo75 : RT @danieledv79: Attaccano Renzi che mesi fa diceva di programmare per tempo la riapertura delle scuole, fare i lavori di ristrutturazione… - tobiamc : RT @danieledv79: Attaccano Renzi che mesi fa diceva di programmare per tempo la riapertura delle scuole, fare i lavori di ristrutturazione… -