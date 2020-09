WhatsApp introduce le risposte automatiche: cosa sono e come funzionano (Di giovedì 3 settembre 2020) WhatsApp continua ad aggiornarsi con nuove funzionalità. Dopo i messaggi che si autodistruggono, l’app di messaggistica ha deciso di introdurre le Smart Reply, ossia risposte automatiche che puoi inviare in chat nello spazio di un clic. Non si tratta di una novità assoluta - visto che sono presenti da tempo su Gmail, Messenger, Linkedin e tanti altri strumenti di produttività e social - ma si tratta di un’opportunità molto utile per chi vuole rispondere velocemente e ha poco tempo da perdere perché è in movimento o vuole pensare ad altro. Le smart reply su GmailLa nuova funzione è arrivata sui principali smartphone Android in Italia quasi all’improvviso, visto che il gruppo di Menlo Park non ha preso parte allo sviluppo del progetto ma si è ... Leggi su gqitalia

