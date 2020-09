Un altro afroamericano ucciso: Daniel Prude muore per asfissia (Di giovedì 3 settembre 2020) Daniel Prude aveva 30 anni e anche alcuni problemi mentali. È stato beccato per le strade di New York mentre correva nudo per strada. Gli agenti lo hanno incappucciato e da lì è morto. L’episodio risale al 30 marzo, ma le immagini sono state fatte girare adesso. Emerge un altro caso di afroamericano ucciso dopo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

