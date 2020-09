"The Book of Vision", piccoli Malick crescono al Lido - (Di giovedì 3 settembre 2020) Serena Nannelli L'opera prima realizzata sotto la superVisione del maestro si distingue per la messa in scena di fascino, ma presenta una linea narrativa non all'altezza perché insapore e incerta Presentato in anteprima come film d'apertura della Settimana internazionale della critica alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, "The Book of Vision" è il debutto alla regia dell'italiano Carlo S. Hintermann. Il film racconta di Eva (Lotte Verbeek), una giovane e promettente dottoressa che abbandona la carriera per immergersi nello studio della Storia della medicina. E' attratta misteriosamente da un libro contenente gli appunti di Johan Anmuth (Charles Dance), un medico vissuto nella Prussia del Settecento che era solito annotare speranze, paure e sogni dei suoi numerosissimi pazienti. ... Leggi su ilgiornale

The Book of Vision

