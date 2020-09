Terracina: cane si getta in acqua e annaspa tra i flutti, salvato dalla Polizia Stradale (Di giovedì 3 settembre 2020) Nelle prime ore della mattinata odierna il personale della Polizia Stradale è intervenuto presso la Darsena Levante nel porto di Terracina dove era stata segnalata la presenza in acqua di un cane di grossa taglia, il quale annaspava tra i flutti provocati dai numerosi natanti in transito, compreso il traghetto diretto all’isola di Ponza, gremito di passeggeri. La prontezza e la tempestività dell’intervento degli operatori di Polizia Stradale ha consentito di recuperare l’animale in piena sicurezza, per poi affidarlo alle cure del proprietario dal quale si era allontanato. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

