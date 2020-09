Stare a un metro di distanza è sufficiente per proteggersi da Covid-19? (Di giovedì 3 settembre 2020) (foto: imaginima via Getty Images)Ormai lo sappiamo a memoria. Durante la pandemia di Covid-19 le tre regole fondamentali sono: indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico e lavare spesso le mani. Ma una distanza di almeno un metro è sempre sufficiente a proteggerci? Alla vigilia della riapertura delle scuole e di numerose attività lavorative, si riapre il dibattito scientifico su questo tema. Uno studio condotto dall’università di Oxford e del Massachusetts Institute of Technology (Mit), infatti, ha rilevato che spesso 1-2 metri potrebbero non essere sufficienti a difenderci: secondo la ricerca le goccioline di saliva – le ormai note droplet – emesse nei colpi di tosse, negli starnuti o quando si canta potrebbero raggiungere distanze molto superiori, anche fino a ... Leggi su wired

