Spaccio volante, pusher intercettato dai Falchi (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri mattina i “Falchi” della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo Spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intimato l’alt ad un uomo a bordo di un motoveicolo in via Santa Maria alla Scala il quale, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo disfacendosi di alcuni involucri. I poliziotti l’hanno bloccato trovandolo in possesso della somma di 328 euro ed hanno recuperato 10 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 1,5 grammi. Carmine Quotidiano, napoletano di 39 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di Spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il motoveicolo è stato sottoposto sequestro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio volante Spaccio di stupefacenti: 5 giovani, di cui 3 minori, denunciati dalla polizia Cremonaoggi Spaccio tra Senago e Bollate: non solo l’arresto dei pusher, multe a 26 clienti

Ci sono anche 26 multe nei confronti di possibili clienti in attesa di acquistare la dose di droga tra Senago e Bollate. All’attivo della polizia locale senaghese per il mese di agosto ci sono le sanz ...

Scende dall’autobus con 37gr di marijuana: arrestato

I poliziotti della Questura di Agrigento hanno arrestato un giovane di 20 anni, originario del Gambia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato ferm ...

Ci sono anche 26 multe nei confronti di possibili clienti in attesa di acquistare la dose di droga tra Senago e Bollate. All’attivo della polizia locale senaghese per il mese di agosto ci sono le sanz ...I poliziotti della Questura di Agrigento hanno arrestato un giovane di 20 anni, originario del Gambia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato ferm ...