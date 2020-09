Sono ufficiali Realme 7 e 7 Pro: grande batteria a prezzi contenuti (Di giovedì 3 settembre 2020) Senza troppe sorprese, Realme 7 e la variante Realme 7 Pro Sono stai ufficializzati dall’azienda cinese con sede a Shenzhen, come ampiamente anticipato nelle passate settimane. Tutti coloro che si dicevano incuriositi dai successori dei precedenti modelli 6 e 6 Pro posSono allora farsi un’idea decisamente più completa. A partire prima di tutto dal prezzo, che Realme ha deciso di assestare su una linea contenuta, passando poi per tutte quelle novità che vanno a differenziare – e naturalmente a migliorare – l’offerta mobile della compagnia orientale. Novità che, come prevedibile, toccano a maggior ragione il Realme 7 Pro rispetto al modello “liscio” dello smartphone. Come illustrato dal comunicato ... Leggi su optimagazine

