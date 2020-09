Sgarbi ora incenerisce la Lucarelli e Scanzi: "Se Briatore fosse morto" (Di giovedì 3 settembre 2020) Francesca Galici Vittorio Sgarbi non le manda a dire e in un video su YouTube attacca ancora Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi sul caso di Flavio Briatore Vittorio Sgarbi in questi giorni è un vero fiume in piena. Non si è tirato indietro in nessuna polemica, soprattutto quella che lo vede coinvolto contro Selvaggia Lucarelli. A far scattare la rabbia del critico d'arte è stato un articolo nel quale la giornalista del Fatto Quotidiano ha definito "anziano" Flavio Briatore. Una polemica che ha coinvolto in prima persona anche Vittorio Sgarbi, quasi coetaneo dell'imprenditore, che ancora non ritiene concluso il discorso né con Selvaggia Lucarelli e nemmeno con Andrea Scanzi. nodo ... Leggi su ilgiornale

anubi_matt : RT @lucianasavarese: ????? Ora fa gli editti... dalla sua città santa... e chiudiamo in bellezza con 'Dio è con noi'... ... ma un TSO, no?… - lucianasavarese : ????? Ora fa gli editti... dalla sua città santa... e chiudiamo in bellezza con 'Dio è con noi'... ... ma un TSO,… - Chrid73037734 : RT @Misurelli77: +++ULTIM'ORA+++ Sgarbi, Meluzzi e Briatore partono dal Billionaire in cerca della fine del mondo ma si ritrovano al Twiga… - demian_yexil : RT @Misurelli77: +++ULTIM'ORA+++ Dopo la notizia della positività al Covid-19 di Briatore e Berlusconi Sgarbi si rinchiude in un Nuraghe c… - Agricolturabio1 : RT @ottogattotto: Mondo dell'arte. #Daverio #Sgarbi. Se ne vanno sempre i migliori. Ciao Philippe, ho saputo solo ora, riposa in pace. -

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi ora Sgarbi ora va all'attacco e massacra la Lucarelli: "Anziani più lucidi di te" ilGiornale.it Sgarbi ora incenerisce la Lucarelli e Scanzi: "Se Briatore fosse morto"

Vittorio Sgarbi in questi giorni è un vero fiume in piena. Non si è tirato indietro in nessuna polemica, soprattutto quella che lo vede coinvolto contro Selvaggia Lucarelli. A far scattare la rabbia d ...

Sgarbi ricorda Philippe Daverio: “Mi trattava come un fratello che faceva degli errori e consigliava come un padre”

«Non mi chieda come sto perché vuol dire che sono rimasto l’unico vivo, anche se al mare in Albania ho rischiato di annegare». Vittorio Sgarbi si sente l’ultimo dei critici d’arte pop dopo la scompars ...

Vittorio Sgarbi in questi giorni è un vero fiume in piena. Non si è tirato indietro in nessuna polemica, soprattutto quella che lo vede coinvolto contro Selvaggia Lucarelli. A far scattare la rabbia d ...«Non mi chieda come sto perché vuol dire che sono rimasto l’unico vivo, anche se al mare in Albania ho rischiato di annegare». Vittorio Sgarbi si sente l’ultimo dei critici d’arte pop dopo la scompars ...