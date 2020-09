Scherma, cattive notizie dal ritiro di Cascia: cinque atleti della Nazionale positivi al Covid-19 (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono risultati positivi al Covid-19 cinque atleti della Nazionale italiana di Scherma, attualmente in ritiro a Roccaporena di Cascia. A renderlo noto è stata l’Usl Umbria 2, azienda sanitaria che ha avuto il compito di effettuare i controlli. Gli schermidori sono tutti asintomatici e resteranno in hotel fino a quando la Federazione non autorizzerà spostamenti. Leggi su sportface

