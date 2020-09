Sampdoria, Bonazzoli rinnova fino al 2025 (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - GENOVA, 03 SET - La Sampdoria blinda l'attaccante Federico Bonazzoli fino al 2025. Lo ha annunciato la società blucerchiata sul proprio sito: "Il presidente Massimo Ferrero e la Sampdoria ... Leggi su corrieredellosport

Sampdoria, settimana decisiva per Ramirez? Imbocchiamo la settimana decisiva, Gaston Ramirez lascia (la Sampdoria) o raddoppia (in Arabia Saudita)? Sul piatto c'è una proposta extra lusso che non può ...