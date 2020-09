Roma, Raggi: “Andiamo avanti sullo stadio, entro l’anno in aula” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Lo stadio lo stiamo approvando, lo abbiamo detto prima delle vacanze estive. Abbiamo approvato in Giunta delle delibere preliminari, entro l’anno dovrebbe passare in aula“. Lo ha detto Virginia Raggi, sindaca di Roma, nel corso della trasmissione “In Onda” su La7, aggiungendo che per “il Flaminio abbiamo dei progetti in corso”. Leggi su sportface

La7tv : #coffeebreak 'È normalissimo che non venga considerato come primo mandato l'incarico da Consigliera' #raggi… - La7tv : #inonda La sindaca di Roma @virginiaraggi spiega i motivi della sua ricandidatura: 'Fondamentale continuare, necess… - La7tv : #inonda Virginia #Raggi (sindaca di Roma): 'Se la sinistra è il Pd ho qualche dubbio, penso che la sinistra sia anc… - PierMarioPozzi : RT @GioFazzolari: Fermi tutti! La sindaca di Roma Virginia #Raggi ci spiega perché le periferie romane sono invase dall’immondizia: i roman… - giovo77 : RT @carlakak: Virginia Raggi demolisce il PD in TV: 'Quando mi sono insediata ho trovato un buco di 13 miliardi, mi dissero che li avevano… -