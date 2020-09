Roma. Collant come guanti per non lasciare impronte: è così che due ladri hanno ripulito un appartamento (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono stati i condomini di una palazzina di via Palermo che, dopo aver sentito dei rumori strani provenire dall’ascensore, hanno chiamato il numero di emergenza allertando la Polizia. I fatti Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti del commissariato Viminale e del Reparto Volanti, sorprendendo due uomini sul pianerottolo, appena usciti da un appartamento che avevano ripulito. I due, identificati per R.L., 51enne italiano con numerosi precedenti di polizia, e P.K., 21enne albanese, sono stati trovati in possesso di una borsa contenente arnesi da scasso, dei Collant utilizzati per non lasciare impronte durante il furto, la borchia esterna della serratura dell’appartamento risultata forzata ed alcuni monili di colore oro. Tutto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma. Collant come guanti per non lasciare impronte: è così che due ladri hanno ripulito un appartamento -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Collant Roma. Collant come guanti per non lasciare impronte: è così che due ladri hanno ripulito un appartamento Il Corriere della Città Ladri con i collant alle mani, la nuova tecnica dei ladri a Roma

Sono stati i condomini di una palazzina di via Palermo che, dopo aver sentito dei rumori strani provenire dall’ascensore, hanno chiamato il numero di emergenza allertando la Polizia. Sul posto sono im ...

Sono stati i condomini di una palazzina di via Palermo che, dopo aver sentito dei rumori strani provenire dall’ascensore, hanno chiamato il numero di emergenza allertando la Polizia. Sul posto sono im ...