Reazione a Catena 3 settembre 2020: i Tre alla Seconda vincono 3782 euro (video) (Di giovedì 3 settembre 2020) Il video dell'Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 3 settembre 2020. Il gioco di Rai1, anche quest'anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni i Tre alla Seconda. Avevano partecipato al gioco già nel 2017, ma adesso ci riprovano…e per questo hanno deciso di chiamarsi "alla Seconda". I Tre alla Seconda – Marco, Francesco e Tommaso, rinominati Fratelli Bartoloni "prendi due porti via tre" dal conduttore -, al loro terzo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L'Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 3.782 euro.

