Rakitic si presenta: “Il giocatore che torna al Siviglia è più forte di quello che lo lasciò sei anni fa” (Di giovedì 3 settembre 2020) Ivan Rakitic è stato presentato ufficialmente dal Siviglia. Queste le prime parole del centrocampista croato al ritorno nella società spagnola: “Il giocatore che torna al Siviglia è migliore rispetto a quello che lo lasciò sei anni fa. E’ un Rakitic più maturo: ho giocato tante grandi partite, ho vinto diversi titoli e ho giocato una finale del Mondiale con la Croazia. Ho ancora molti anni di carriera davanti, ora è il momento giusto che questa mia grande voglia si traduca nella vittoria di altri trofei con questa maglia”. ¿Cómo le quedan nuestros colores? ¡Qué alegría verte de nuevo así, ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Rakitic presenta

alfredopedulla.com

19 Ivan Rakitic è di nuovo un nuovo giocatore del Siviglia. Il centrocampista croato lascia il Barcellona e torna nel club andaluso, in cui ha spiccato il volo dopo l'esperienza in Germania. Sei le st ...Ronald Koeman ha guidato il suo primo allenamento da tecnico del Barcellona. Tra i 19 giocatori presenti c'erano anche i partenti Vidal e Suarez, mentre era assente Ivan Rakitic, ufficialmente in perm ...