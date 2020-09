Plastica nella cioccolata, Conad ritira uno dei suoi prodotti dagli scaffali (Di giovedì 3 settembre 2020) cioccolata Fonder Noir ritirata dagli scaffali. Lo ha annunciato Conad che ha immediatamente disposto il ritiro di due lotti di cioccolata fondente venduta a proprio marchio per un possibile rischio fisico per i consumatori. Come recita l’avviso di richiamo, pubblicato anche sul sito del … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

crocerossa : ?? Cicche di sigaretta, lattine, bottiglie di plastica ma anche mascherine per proteggersi dal #Covid19. Difendere… - irreverent_the : @SaryOtto @witch_please Io compreró una di quelle casette di plastica e mangiamo lì dentro. Quello che succede dent… - Frances75419079 : @CarmenS28901124 Quelle rifatte invece solo nella plastica - WABrioschi : @AzzurraBarbuto ...sì abbiamo troppi idioti in circolazione. La riprova è nella classe dirigente eletta e che è ra… - heroesfarewell : @itsrigel @toldherimight Alcuni non sono neanche nella cartina protettiva ma sono tutti insieme nella plastica?? Vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Plastica nella "Nella nostra bottega non c’è la plastica" il Resto del Carlino 'Le nostre acque' di Coop, il Seabin anche nella Darsena di Milano

Roma, 3 set. (Adnkronos) - Un dispositivo semplice ma utile per raccogliere in un anno in media oltre 500 chilogrammi di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin adotta ...

Plastica nella cioccolata, Conad richiama dal mercato Fondente Noir

Conad ha annunciato l’immediato ritiro dagli scaffali di tutti i suoi negozi di due lotti di cioccolata fondente venduta a proprio marchio per un possibile rischio fisico per i consumatori. Come recit ...

Roma, 3 set. (Adnkronos) - Un dispositivo semplice ma utile per raccogliere in un anno in media oltre 500 chilogrammi di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin adotta ...Conad ha annunciato l’immediato ritiro dagli scaffali di tutti i suoi negozi di due lotti di cioccolata fondente venduta a proprio marchio per un possibile rischio fisico per i consumatori. Come recit ...