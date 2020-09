Perché parlare di ‘prete con la mascherina che muore durante la messa’ se non si conoscono le cause del decesso? (Di giovedì 3 settembre 2020) I titoli giornalistici, per loro natura, devono essere sintetici e riassuntivi. A volte anche ammiccanti, ma devono contenere informazioni reali su notizie certe. Eppure da qualche ora anche i quotidiani italiani – facendo sponda su notizie riprese dall’estero – hanno raccontato la storia del Reverendo Jude, deceduto durante un’omelia. Ma nei titoli compare un’informazione che ammicca a facili pruriti per una discreta porzione dei social: si parla di prete con mascherina morto durante una messa. Ma nessuno ha mai ufficializzato che il dispositivo di protezione abbia contribuito al decesso. LEGGI ANCHE > Usa, vaccino pronto per il 1° novembre (due giorni prima delle elezioni) Le immagini arrivano dal Camerun e mostrano una vera e propria tragedia avvenuta durante ... Leggi su giornalettismo

