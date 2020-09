Nessun Presagio per ora: Omen momentaneamente rimosso da Valorant (Di giovedì 3 settembre 2020) Valorant continua ad essere uno dei principali titoli di questo periodo, essendo piovuto come un fulmine a ciel sereno nel mondo degli Esports e degli FPS per mano di Riot Games (gli stessi di League of Legends), con personaggi carismatici e abilità estremamente interessanti, questo gioco ha dalla sua la capacità di attirare moltissime persone, tra questi personaggi, purtroppo, però uno di questi characters ha dimostrato di avere un problema, relativo ad un bug, che lo ha reso invincibile. Stiamo parlando del terrificante Omen, maestro delle tenebre, nonché assassino eccellente, i problemi nascono da una delle sue skill più pericolose, ovvero quella chiamata Path of Shadows (Cammino delle ombre) Tale skill, consente all’agente di teletrasportarsi attraverso le barriere di rigenerazione prima dell’inizio del ... Leggi su esports247

Ultime Notizie dalla rete : Nessun Presagio Luna Nera in arrivo: nessun cattivo presagio, potremo ammirare meglio le stelle Meteo Web Vuoi fare il calciatore? Vieni con me. Così vengono truffati migliaia di ragazzi africani

Fa caldo, a Palo in Senegal, in cielo nessuna nuvola, mosche e zanzare già hanno cominciato il loro fastidioso balletto attorno agli umani. Mamma Awa è andata nella stalla a mungere la mucca, papà Bou ...

"Ho trovato Gioele dove nessuno lo aveva cercato"

CARONIA — Era convinto che il piccolo Gioele non potesse essere distante da dove era stato trovato il corpo della madre. Più volte aveva manifestato alla moglie e alla figlia il desiderio di andare a ...

