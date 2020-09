Navalny, la Russia respinge le accuse di Berlino: “Non l’abbiamo avvelenato noi” (Di giovedì 3 settembre 2020) Navalny avvelenato, Russia respinge accuse: “Nessuna ragione per farlo” Continua a tener banco il caso di Alexei Navalny, il dissidente russo avvelenato su un volo da Tomsk, in Siberia, a Mosca il 20 agosto scorso e ora ricoverato in coma all’ospedale Charité di Berlino. Ieri, la Germania ha dichiarato di essere in possesso di “prove che non lasciano dubbi” sulla responsabilità della Russia nell’avvelenamento. Nella mattinata di oggi, invece, è arrivata la secca replica del Cremlino, tramite le parole del portavoce Dimitri Peskov: “Non vi sono ragioni per accusare la Russia di aver avuto un ruolo nell’avvelenamento di Aleksei ... Leggi su tpi

lauraboldrini : #Merkel chiede spiegazioni alla Russia su avvelenamento di #Navalny. Non va lasciata sola: tutti i capi di govern… - Linkiesta : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha duramente attaccato la Russia per quanto accaduto a Navalny, e ha chiesto a… - LauraGaravini : La conferma dell'avvelenamento di #navalny testimonia una gestione deviata del dissenso interno da parte della… - mikvhd86 : RT @lauraboldrini: #Merkel chiede spiegazioni alla Russia su avvelenamento di #Navalny. Non va lasciata sola: tutti i capi di governo del… - Marisa25997645 : RT @udogumpel: Il Governo tedesco conferma 'senza ombra di dubbio ' he #Navalny è stato avvenelato con una sostanza della famiglia dei vele… -