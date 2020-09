Mostra del Cinema di Venezia, Elodie (in Versace) è la regina del red carpet: i flash sono tutti per lei e Marracash (Di giovedì 3 settembre 2020) Scintillante. Magnetica. tutti i flash dei fotografi sono per lei e non potrebbe essere altrimenti. Fasciata in un lungo abito argento metallizzato firmato Versace, Elodie è stata la regina del red carpet della prima serata della 77esima Mostra del Cinema di Venezia. Accompagnata dal fidanzato, il cantante Marracash, ha posato da vera diva, regalando sorrisi e un nuovo look con l’abito scultura disegnato per lei da Donatella Versace e i capelli castani ingellati. Spacco inguinale che metteva in risalto i tacchi vertiginosi e orecchino earcuff Messika, Elodie ha fatto il pieno di applausi, anche se virtuali dal momento che le misure di sicurezza ... Leggi su ilfattoquotidiano

