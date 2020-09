Milano, case Aler a Porta Genova 'I balconi si sbriciolano' (Di giovedì 3 settembre 2020) In via Barbavara piovono pietre . Tegole che cadono, balconi che si sbriciolano e cantine inutilizzabili. Succede in pieno centro a due passi dalla stazione di Porta Genova, proprio di fronte al ... Leggi su leggo

Lo studioso e divulgatore è morto a Milano all’età di 71 anni per un tumore. Nel capoluogo giuliano omaggiò il Porto vecchio e le opere di Paolo Caccia Dominioni TRIESTE Richiestissimo ovunque, era ve ...

Serie A, il calendario: la Juve alla prima con la Samp, il Crotone in casa del Genoa

La Serie A parte il 19 settembre con Juventus-Sampdoria, Milan-Bologna, Parma-Napoli, Hellas Verona-Roma. Lazio-Atalanta e Benevento-Inter saranno invece posticipate. Si è appena concluso il sorteggio ...

