Martina Nasoni e una semplice foto di delicata bellezza: «Sei rara e speciale» (Di giovedì 3 settembre 2020) “La ragazza con il cuore di latta” continua a lasciare tutti senza fiato, stiamo parlando della bellissima Martina Nasoni. Non è un segreto che il cantante Irama si sia ispirato alla storia della vincitrice del Grande Fratello per scrivere il suo popolare brano. L’influencer nel ultimo mese si è dovuta sottoporre ad un altro intervento al cuore. “Il mio pacemaker ha una batteria e si è scaricato dunque devo cambiarlo”. Nonostante la situazione delicata e complicata, Martina non ha mai perso il sorriso e la sua particolare solarità. Proprio in queste ore ha pubblicato una foto su Instagram piena di bellezza e fascino. La bellezza di Martina Nasoni delicata, ... Leggi su urbanpost

musboo : Salvatevi questo tweet: prossimo libro che uscirà quello di Martina nasoni. - IncontriClub : Martina Nasoni: 'La musica è nel mio destino' - gossipblogit : Martina Nasoni: 'La musica è nel mio destino' - toysblogit : Martina Nasoni: 'La musica è nel mio destino' -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Nasoni Grande Fratello, Martina Nasoni confessa: “Dopo un anno ho trovato…” Lanostratv Martina Nasoni: "La musica è nel mio destino"

Martina Nasoni, ultima vincitrice del 'Grande Fratello Nip', ha le idee ben chiare sul proprio futuro lavorativo. L'ex gieffina, infatti, ha intenzione di sfondare nel mondo della discografia italiana ...

Grande Fratello, Martina Nasoni confessa: “Dopo un anno ho trovato…”

Martina Nasoni è nota per essere stata la vincitrice della 16esima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso. Durante la sua permanenza nella Casa ha conquistato molti telespettatori con ...

Martina Nasoni, ultima vincitrice del 'Grande Fratello Nip', ha le idee ben chiare sul proprio futuro lavorativo. L'ex gieffina, infatti, ha intenzione di sfondare nel mondo della discografia italiana ...Martina Nasoni è nota per essere stata la vincitrice della 16esima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso. Durante la sua permanenza nella Casa ha conquistato molti telespettatori con ...