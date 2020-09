Marco Baldini fa l’annuncio più bello: papà a 61 anni ed è il suo regalo di compleanno (Foto) (Di giovedì 3 settembre 2020) Era un desiderio che Marco Baldini aveva paura non si sarebbe realizzato, ma a 61 anni il conduttore radiofonico diventa papà (Foto). L’annuncio più dolce arriva nel giorno del suo compleanno ma Marco Baldini è felice anche per la sua compagna, Aurora, che desiderava tanto un figlio. E’ il regalo più bello per il suo compleanno, il regalo più bello della sua vita e oggi può festeggiare con tutti. Una Foto dolcissima, lui che bacia il pancione proteggendolo con le sue mani. Aurora e Marco Baldini stanno insieme da 4 anni. In più interviste ha raccontato di ... Leggi su ultimenotizieflash

