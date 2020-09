Luca Cavazza, dalle proteste contro Bibbiano alle baby prostitute (Di giovedì 3 settembre 2020) Luca Cavazza, coinvolto nel caso di “villa inferno” di Bologna, ha un passato fatto di politica e attivismo “anti Bibbiano”. Ora però è chiamato a rispondere (tra le altre cose) di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile. Pesantissime le accuse che pendono sulla testa di 6 coinvolti nel caso (così soprannominato) di “villa inferno” di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

