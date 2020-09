Juve-Suarez, bianconeri pronti a versare un indennizzo al Barça per sbloccare l’affare (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo le difficoltà legate all’arrivo di Edin Dzeko, la Juventus si è gettata a capofitto su Luis Suarez, centravanti classe 1987 del Barcellona e della nazionale uruguaiana. Il club catalano ha scaricato il giocatore e sta trattando con gli agenti la buonuscita. Per svincolarsi l’attaccante chiede 25 milioni di euro. La cifra è di quelle … L'articolo Juve-Suarez, bianconeri pronti a versare un indennizzo al Barça per sbloccare l’affare Leggi su dailynews24

