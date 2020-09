Julio Iglesias, chi è l’ex moglie Isabel Preysler: età, foto, carriera (Di giovedì 3 settembre 2020) Julio Iglesias, chi è l’ex moglie Isabel Preysler: età, foto, carriera. L’ex modella filippina fu sposata con il cantante spagnolo prima dell’annullamento del loro matrimonio. Classe 1951, Isabel nacque a Manila da una famiglia numerosa. Trasferitasi in Spagna negli anni della sua adolescenza, incontrò Iglesias nel 1970 e lo sposò l’anno successivo. Dalla loro unione … L'articolo Julio Iglesias, chi è l’ex moglie Isabel Preysler: età, foto, carriera è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

