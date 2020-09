Incappucciato da polizia, morto l’afroamericano Daniel Prude (Di giovedì 3 settembre 2020) Spunta un altro video di violenze da parte della polizia Usa nei confronti di un afroamericano. Risale allo scorso marzo ed è stato diffuso dalla famiglia del giovane 41enne morto alcuni giorni dopo essere stato arrestato e Incappucciato dagli agenti a Rochester. Si chiamava Daniel Prude e la famiglia ha detto che soffriva di disturbi mentali. Erano stati loro a chiamare i soccorsi perché non lo trovavano più.Vagava nudo per strada quando è stato fermato; gli agenti gli hanno messo in testa un cappuccio antisputo dopo averlo ammanettato e nelle immagini, violente, delle telecamere della polizia, si vede che gli schiacciano la testa a terra per due minuti. Dopo aver perso i sensi è stato caricato in ambulanza e non si è più ripreso, ... Leggi su ilfogliettone

