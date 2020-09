Harry e Meghan: stipulato l’accordo di produzione con Netflix (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Duca Harry e la Duchessa Meghan hanno deciso di fondare una società di produzione ancora da nominare. Intanto hanno trovato un accordo pluriennale con la piattaforma Netflix. I contenuti che posteranno saranno inerenti alla sfera dei più piccoli, ma anche documentari alla scoperta dei posti più esotici e sperduti. Leggi anche: Principe Harry contro i tabloid: “Meghan perseguitata come mia madre” Harry e Meghan: l’accordo con Netflix Harry e Meghan si sono ormai staccati dagli impegni della corte Britannica, coltivando dei progetti in comune. Il New York Times è stato il primo a riportare la notizia dell’accordo. Verranno ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

