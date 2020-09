Harry e Meghan si danno al cinema, accordo “reale” con Netflix (Di giovedì 3 settembre 2020) accordo con Netflix per Harry e Meghan. A meno di un anno dalla rinuncia ai loro compiti nella famiglia reale la coppia più glamour della monarchia britannica ha raggiunto un’intesa con il gigante dell’intrattenimento via streaming per produrre documentari, film, show e programmi per bambini, ripercorrendo la strada già intrapresa tempo fa da una coppia di loro cari amici, Barack e Michelle Obama. LEGGI ANCHE > Harry e Meghan non hanno intenzione di smettere di usare il brand “royal” I retroscena dell’accordo con Netflix A dare la notizia dell’accordo è stato il New York Times, rivelando che il contratto tra l’ex coppia reale e il gigante dei film via ... Leggi su giornalettismo

