Fortitudo Bologna-Virtus Bologna in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) Il girone C della Supercoppa 2020 di Serie A1 trova finalmente il derby più atteso, quello tra Fortitudo Bologna e Segafredo Virtus Bologna. Punteggio pieno per le V nere che dopo aver surclassato Cremona hanno vinto all’overtime contro un’agguerrita Reggio Emilia. Proprio contro quest’ultima hanno perso invece le effe che poi nel secondo turno si sono riscattate battendo l’unica compagine lombarda del raggruppamento. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 20.45 di venerdì 4 settembre. La sfida non sarà trasmessa in tv e la visione sarà disponibile in esclusiva streaming su Eurosport Player. Venerdì 4 settembre, Ore 20.45 – ... Leggi su sportface

