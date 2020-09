Ferzan Ozpetek regala Venezia ai suoi fan (Di giovedì 3 settembre 2020) Venezia non ha bisogno di inquadrature particolari per emozionare. E Ferzan Ozpetek sa come catturare la dimensione più intima e suggestiva di un soggetto. Anche con un cellulare. La luce giusta (meglio se quella di un tramonto) e Punta della Dogana possono bastare. Il regista turco, tra i più amati Leggi su ilfoglio

FerzanOzpetek : «La Dea Fortuna»: il film di Ferzan Özpetek arriva in Home Video tra curiosità e rivelazioni inedite… - MilenaVal59 : @CClub1989 tu che sei un fanclub puoi chiedere a Can se gli va di postare un video mentre legge una pagina dell ul… - EyreJane9 : 'Nessuno vorrebbe essere come me. Neanche io.” ~ Ferzan Ozpetek - Grazia_MB : RT @erykaluna: Che stupidi che siamo... Quanti inviti respinti, quanti... quante frasi non dette, quanti sguardi non ricambiati... Molte vo… - Cristob81777882 : RT @DavLucia: A volte il destino si diverte a tenerci sulle spine,come un amante distratto Ma l’attesa può essere perfino poi dolce dell’i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferzan Ozpetek Ferzan Ozpetek regala Venezia ai suoi fan Il Foglio Stefano Accorsi svela un retroscena su un film famosissimo: nessuno sapeva

L’attore Stefano Accorsi ha voluto rilasciare interessanti rivelazioni riguardanti un film molto noto a cui ha partecipato. Scopriamone insieme di più. Recentemente Stefano Accorsi ha voluto fare alcu ...

Alessandro Gassmann, 5 film da non perdere della star di Tutta colpa di Freud

Questa sera va in onda su La 5 Tutta colpa di Freud, film del 2014 diretto da Paolo Genovese che tra vari interprete di grande successo ha potuto contare anche sulla partecipazione di Alessandro Gassm ...

L’attore Stefano Accorsi ha voluto rilasciare interessanti rivelazioni riguardanti un film molto noto a cui ha partecipato. Scopriamone insieme di più. Recentemente Stefano Accorsi ha voluto fare alcu ...Questa sera va in onda su La 5 Tutta colpa di Freud, film del 2014 diretto da Paolo Genovese che tra vari interprete di grande successo ha potuto contare anche sulla partecipazione di Alessandro Gassm ...