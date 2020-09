Esclusiva: Crotone, offerta a Riviere. E il sì di Cigarini è più vicino (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Crotone ha accolto Magallan in difesa, ha avviato trattative concrete come quelle che riguardano il jolly Dell’Orco e l’esterno sinistro Reca, ma nelle ultime ore ha fatto un’offerta all’attaccante Riviere. Quest’ultimo, svincolato, è reduce da una stagione importante a Cosenza: la richiesta di ingaggio è alta, ma il Crotone ci sta lavorando. Intanto, come anticipato, Luca Cigarini è sempre più nel mirino: il centrocampista, libero da impegni contrattuali dopo l’esperienza con il Cagliari, potrebbe dire sì nei prossimi giorni. Foto: logo Crotone. L'articolo Esclusiva: Crotone, offerta a Riviere. E il sì di Cigarini è ... Leggi su alfredopedulla

zazoomblog : Esclusiva: Cigarini-Crotone il sì può arrivare nei prossimi giorni - #Esclusiva: #Cigarini-Crotone - Noovyis : (Esclusiva: Cigarini-Crotone, il sì può arrivare nei prossimi giorni) Playhitmusic - - calciomercatoit : ? ESCLUSIVA - Il #Crotone su #EduardoHenrique dello #SportingCP: l'offerta ? ??#CMITmercato - Noovyis : (Esclusiva: Magallan-Reca-Dell’Orco, il Crotone prepara tre colpi) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Crotone Esclusiva: Crotone, offerta a Riviere. E il sì di Cigarini è più vicino alfredopedulla.com Serie A 2020/2021, il calendario: la prima è Fiorentina-Torino, alla 10° il derby

12.08 PRIMA GIORNATA, Il Torino inizierà il campionato a Firenze: Fiorentina-Torino è la prima giornata (weekend del 19-20 settembre). Di seguito tutte le partite del primo turno: Benevento-Inter, Fio ...

Calendario Serie A 2020 2021: date, orari, soste, turni infrasettimanali. Tutte le partite

La Lega ha reso noto i criteri con i quali verranno decisi gli accoppiamenti delle 38 giornate e le date delle partite. Per determinare l’alternanza di partite in casa e fuori casa, la Lega terrà cont ...

12.08 PRIMA GIORNATA, Il Torino inizierà il campionato a Firenze: Fiorentina-Torino è la prima giornata (weekend del 19-20 settembre). Di seguito tutte le partite del primo turno: Benevento-Inter, Fio ...La Lega ha reso noto i criteri con i quali verranno decisi gli accoppiamenti delle 38 giornate e le date delle partite. Per determinare l’alternanza di partite in casa e fuori casa, la Lega terrà cont ...