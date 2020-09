Eddie Vedder sbarca su Instagram e invita al voto per corrispondenza (Di giovedì 3 settembre 2020) Per la prima volta nella sua storia Eddie Vedder sbarca su Instagram e lo fa per una causa a lui molto cara: invitare gli americani al voto per corrispondenza in vista delle presidenziali che si terranno a novembre. Poche settimane fa, infatti, la Camera degli Stati Uniti ha approvato uno stanziamento di 25 miliardi di dollari a favore delle Poste per incentivare ed estendere il voto per corrispondenza per via della pandemia del COVID-19. Donald Trump si è fermamente opposto riferendo che in questo modo si incentiva il rischio dei brogli elettorali. Per questo il frontman dei Pearl Jam ha voluto rendersi partecipe e attivare sul suo neonato profilo social una campagna di sensibilizzazione per questa modalità di ... Leggi su optimagazine

