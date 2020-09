Dramma in un’abitazione: bimba di appena 30 giorni ritrovata morta (Di giovedì 3 settembre 2020) Una bambina di soli 30 giorni è stata trovata morta questa mattina dai genitori in un’abitazione nel quartiere Palese di Bari. Dramma questa mattina a Bari, dove una bambina di appena 30 giorni è deceduta in un’abitazione, sita nel quartiere Palese. La piccola, stando alle prime informazioni, sarebbe stata trovata senza vita dai suoi stessi … L'articolo Dramma in un’abitazione: bimba di appena 30 giorni ritrovata morta proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

