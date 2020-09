Covid, il virologo Palù: “Situazione contenuta, niente seconda ondata” (Di giovedì 3 settembre 2020) Covid, il virologo Giorgio Palù contiene l’allarmismo. Il professore, intervistato dal Corriere della Sera, spiega perché la situazione non è così preoccupante malgrado i nuovi contagi. Giorgio Palù, docente emerito di virologia all’università di Padova, non è preoccupato malgrado l’aumento dei contagi in questi mesi estivi. L’esperto, pronunciatosi ai microfoni del Corriere della Sera, ha … L'articolo Covid, il virologo Palù: “Situazione contenuta, niente seconda ondata” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Covid virologo Covid, il virologo Pregliasco: «Sotto i 1.000 casi, l'Italia sta tenendo. Nessun disastro per le vacanze» Il Messaggero Più contagi, meno vittime: i virologi spiegano la metamorfosi del Covid

I contagi da coronavirus aumentano, le morti diminuiscono. Basta prendere in considerazione i dati italiani di una giornata di agosto, il 24, per rendersi conto del fenomeno: i contagi sono 1210, sett ...

Il sesso al tempo del Covid? Risponde l'esperto: «Fatelo con la mascherina»

NEW YORK - Il sesso al tempo del virus? «Fatelo con la mascherina». L’indicazione arriva dal Canada, dove la responsabile per la Salute pubblica nazionale, Theresa Tam, ha suggerito anche di evitare i ...

