Covid-19 o malanno di stagione? I consigli dell’esperto per distinguere i sintomi a scuola: “Utili tamponi jolly per più virus” (Di giovedì 3 settembre 2020) Quest’anno, tra i banchi di scuola, distinguere i comuni malanni di stagione dai sintomi di Covid-19 sara’ un’impresa ai limiti dell’impossibile. Ad ogni naso che cola, colpo di tosse, mal di pancia scatteranno dubbi e paura nei genitori: Covid-19 o malanno di stagione? Solo il tampone potra’ dare certezze, ma ci sono comunque dei segnali che possono aiutare a riconoscere o escludere il nuovo coronavirus, come spiega Francesco Broccolo, microbiologo clinico dell’Universita’ di Milano-Bicocca. “Non si puo’ fare una diagnosi differenziale fai-da-te basandosi solo sui sintomi”, sottolinea l’esperto. “Per questo i laboratori di analisi si stanno attrezzando per ... Leggi su meteoweb.eu

È doveroso fare gli auguri a Silvio Berlusconi: alla sua età, 83 anni, il Covid può essere un brutto incidente anche se asintomatico e ottimamente curato nell’isolamento di Villa San Martino. Il Caval ...

Perdita di gusto e olfatto, disturbi gastrointestinali, difficoltà respiratorie: i sintomi del coronavirus nei bambini. Con l’avvicinarsi della stagione autunnale è probabile che molti bambini, come o ...

