Bimbo trovato morto nella siepe, genitori fermati e accusati di omicidio (Di giovedì 3 settembre 2020) I due coniugi sono stati fermati nell’ambito dell’indagini sul neonato trovato morto in un’aiuola a Roccapiemonte in provincia di Salerno Carabinieri, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/polizia-carabinieri-auto-3394767/)Si fa ancora più intricata la vicenda del piccolo in fasce trovato morto in un cespuglio a Roccapiemonte in provincia di Salerno. Sono infatti stati fermati e arrestati i genitori del neonato. Lui 47 anni e lei 42 anni. Su di loro pende l’accusa di omicidio. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino in coadiuvati dal Reparto Operativo del Comando Provinciale di Salerno. Un ulteriore dettaglio che getta ancor di ... Leggi su chenews

