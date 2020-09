Barcellona, Griezmann: “Speriamo Messi resti con noi, ma non sappiamo molto” (Di venerdì 4 settembre 2020) Ore confuse nel rapporto tra Lionel Messi ed il Barcellona con quest’ultimi che sono tornati a sperare dopo l’incontro con il padre agente del campione argentino. In attesa di ufficialità, Antoine Griezmann ha commentato la faccenda che riguarda il compagno: “Stiamo provando ad avere notizie al riguardo, ma ciò che succede riguarda lui e il club. Noi speriamo che resti, sentiamo di tutto, ma non sappiamo molto”. Leggi su sportface

Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, ha espresso le proprie considerazioni sul futuro di Lionel Messi ai microfoni di M6. «Stiamo cercando di avere notizie a riguardo, ma ciò che sta succeden ...

Messi resta al Barcellona? Il padre Jorge: "Ci stiamo lavorando"

Ieri l'incontro con il club approfondimento Barcellona, Messi da record: 700 gol in carriera Nella serata del 2 settembre, Messi padre si è seduto al tavolo con Josep Maria Bartomeu, il contestatissim ...

Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, ha espresso le proprie considerazioni sul futuro di Lionel Messi ai microfoni di M6. «Stiamo cercando di avere notizie a riguardo, ma ciò che sta succeden ...

Ieri l'incontro con il club approfondimento Barcellona, Messi da record: 700 gol in carriera Nella serata del 2 settembre, Messi padre si è seduto al tavolo con Josep Maria Bartomeu, il contestatissim ...