Assunzioni di 21 assistenti amministrativi: requisiti, domanda e bando di concorso (Di giovedì 3 settembre 2020) È stato pubblicato un bando di concorso, in forma congiunta, per 21 Assunzioni di assistenti amministrativi da inserire nelle ASL della città di Torino. La selezione è rivolta a diplomati che saranno assunti a tempo indeterminato. Ecco come candidarsi. Assunzioni assistenti amministrativi ASL Città di Torino: sedi e requisiti L’ASL Città di Torino, riconosciuta come azienda capofila, ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per nuove Assunzioni. Si tratta, nello specifico, della copertura di 21 posti di assistente amministrativo da inserire nelle aziende sanitarie del torinese. Infatti, le risorse (tre posti per ogni azienda) ... Leggi su notizieora

È la conseguenza delle massicce assunzioni negli ospedali per l'emergenza Covid «Le misure di prevenzione richiedono più personale e l'autunno ci preoccupa» padova È allarme per la carenza di infermi ...

