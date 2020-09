Annalisa, Tsunami è il nuovo singolo dal 4 settembre (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA, 03 SET - È Tsunami il nuovo singolo di Annalisa che anticipa di un paio di settimane il nuovo album "Nuda", in uscita il 18 settembre. Disponibile dal 4 settembre, Tsunami, scritta dalla stessa ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

miriamblu16 : RT @centroasociale: Annalisa io ti voglio bene ma sei conscia che fare finire #tsunami in tendenza nel 2020 non è proprio una bella idea? - rinocimini : RT @SocialArtistOF: #Annalisa Da mezzanotte il nuovo singolo di @NaliOfficial, #Tsunami. - italia_power : ??????? #Novità TSUNAMI fuori a mezzanotte #Tsunami #Nuda ?? #summer2020 #best #newsingle #newalbum #annalisa… - Rosyyycaru : RT @SocialArtistOF: #Annalisa Da mezzanotte il nuovo singolo di @NaliOfficial, #Tsunami. - centroasociale : Annalisa io ti voglio bene ma sei conscia che fare finire #tsunami in tendenza nel 2020 non è proprio una bella idea? -