Alle medie c’è già chi crea pressioni sui ragazzi (Di giovedì 3 settembre 2020) Nuova normalità anti Covid tra i banchi. Ma in alcune classi si segnalano frasi discutibili da parte dei docenti. Leggi su media.tio.ch

antoniopalmieri : Domanda vera. Perché, fino alle medie, non fate usare la visiera? Protegge anche gli occhi, fa vedere il viso, si i… - Ticinonline : Alle medie c’è già chi crea pressioni sui ragazzi - ilnerello : @PaoloZoccoli @elisaserafini Vero, e in più alle elementari i bimbi imparano anche i rudimenti della lingua inglese… - oopselisa : che avevo in testa alle medie? paura almeno con tutto il bullismo e i miei complessi ero quasi skinny - alessandraornot : Oggi sono andata a vedere after 2. Ho letto i libri alle medie e ammetto di non aver visto il primo film. GIÀ I LIB… -

Ultime Notizie dalla rete : Alle medie Dagli asili alle medie, è tutto pronto L'Arena Scuola media: ci sarebbero ragazzi già sotto pressione alla prima settimana

BELLINZONA - “Siamo rimasti indietro coi programmi, ora c'è da correre”. “Non ci saranno momenti di calo, dobbiamo colmare tutto quello che è stato perso durante la scorsa primavera”. Frasi che sarebb ...

Coronavirus Cina, a Wuhan scuole riaperte per un milione e 400mila studenti.

Cronaca - In classe per la prima volta in sette mesi alle materne, alle elementari, alle medie e negli asili. Gli istituti superiori avevano riaperto a maggio e poi chiuso per una breve pausa estiva .

BELLINZONA - “Siamo rimasti indietro coi programmi, ora c'è da correre”. “Non ci saranno momenti di calo, dobbiamo colmare tutto quello che è stato perso durante la scorsa primavera”. Frasi che sarebb ...Cronaca - In classe per la prima volta in sette mesi alle materne, alle elementari, alle medie e negli asili. Gli istituti superiori avevano riaperto a maggio e poi chiuso per una breve pausa estiva .