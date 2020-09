Abi, domande Fondo di Garanzia superano 75 miliardi (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – L’ABI segnala che ieri, 2 settembre, i finanziamenti richiesti dalle Banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 75 miliardi di Euro, per un milione e 34 mila domande, di cui 860 mila domande fino a 30 mila Euro, per le quali sono stati ieri superati i 17 miliardi di Euro. Questi assai ingenti traguardi raggiunti nei finanziamenti sono paralleli ai ben 300 miliardi di Euro di moratorie bancarie, spiega la nota dell’Associazione. Leggi su quifinanza

