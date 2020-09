"A casa lo studente negazionista?". Scuola e virus, la pena più stupida (Di giovedì 3 settembre 2020) Se rimanesse l'isolata stupidaggine di uno che ha alzato il gomito potremmo lasciar perdere: ma l'incredibile dichiarazione di un preside emiliano, secondo cui gli alunni "negazionisti" dovrebbero essere rispediti a casa, denuncia un clima generale di preoccupante impazzimento. Già lascia perplessi la minaccia del cinque in condotta per lo studente senza mascherina (se non confessa la varicella lo facciamo inginocchiare sui ceci?), e però passi: ma stabilire che «il ragazzo che non la indossa in modo provocatorio, il negazionista, sarà allontanato dalla Scuola», va ben oltre l'imbecillità punitiva. L'adoperare quelle categorie di un sociologismo balordo per misurare la condotta psicologica del bambino anti-dpcm farebbe solo sorridere se non rappresentasse il ... Leggi su liberoquotidiano

_miss_righty_ : vita da studente appena inizia la scuola: -devi rimanere a casa se hai mal di gola o raffreddore -se almeno uno de… - UnitaNews : Addio Hotel Costa - - casa_studente : Perché diventare tutor #DSA e perché è una figura sempre più richiesta in ambito educativo/pedagogico? ????? La Dott.… - RitaZuccoli : RT @DarioBallini: 'Albus Severus. Tu porti il nome di due Presidi di Hogwarts. Uno di loro era un Serpeverde e probabilmente l'uomo più cor… - carmenesposito8 : RT @_UnaLola: E poi mensa gratis casa dello studente con parcheggio gratis (per la loro macchina obv) -

Ultime Notizie dalla rete : casa studente Effetto Covid sull’Università, al Sud uno studente su cinque torna a casa Il Messaggero Sanzioni pesanti agli studenti che non rispettano le regole

Dopo un paio di sgarri, comunque, scatterà il richiamo. Le mascherine potranno essere tolte solo dopo essere arrivati al banco ed essersi seduti e dovranno essere rimesse ogni volta che gli alunni si ...

Autobus e scuole, il punto nella Metrocittà. Ancora incertezze su numeri e organizzazione. Sondaggio fra gli studenti

Come ripartirà dal 14 settembre il trasporto pubblico su autobus, con la riapertura delle scuole, in particolare quelle superiori? Per il territorio provinciale fiorentino, compreso quello del Valdarn ...

Dopo un paio di sgarri, comunque, scatterà il richiamo. Le mascherine potranno essere tolte solo dopo essere arrivati al banco ed essersi seduti e dovranno essere rimesse ogni volta che gli alunni si ...Come ripartirà dal 14 settembre il trasporto pubblico su autobus, con la riapertura delle scuole, in particolare quelle superiori? Per il territorio provinciale fiorentino, compreso quello del Valdarn ...