Una Vita, 2 settembre 2020: anticipazioni puntata di oggi. L’intervista di Ramon (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una Vita, 2 settembre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 2 settembre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Camino, stando a quanto dicono la madre e il fratello è muta dalla nascita. Anche Cesareo, il guardiano, aveva una sorella muta e si è molto avvicinato alla piccola Pasamar. Proprio questo suo attaccamento fraterno alla ragazza lo ha portato a fare una scoperta alquanto strana. Camino nel sonno ha parlato, pronunciando un nome, Valdeza. Convinto che si tratti di una persona, Cesario ha iniziato ad indagare: è infatti convinto che la famiglia Pasamar nasconda qualcosa, ... Leggi su zon

