Ufficiale la candidatura a sindaco di Campobello dell’ex pm Ingroia | “Coniugare legalità e sviluppo”

PALERMO – "Si', accetto". Con queste due parole l'ex magistrato Antonio Ingroia, oggi di professione avvocato, leader di Azione civile, ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Campobello di Mazara, piccolo centro in provincia di Trapani, anticipata ieri dalla Dire. Ingroia, che sta tenendo una conferenza stampa a Campobello, ha spiegato: "La sfida sara' quella di coniugare legalita' e sviluppo, che non sono elementi contraddittori ma devono camminare insieme. Accetto per ragioni politiche ma anche personali: io sono legato alla provincia di Trapani perche' la mia famiglia ha origini trapanesi e perche' ho iniziato il mio lavoro di pm alla procura di Marsala con Paolo Borsellino".Ingroia ha poi aggiunto: "Quello di Campobello diventera' un modello virtuoso, che potra' andare anche oltre i confini della citta'. Se vinceremo la rassegnazione e daremo speranza di cambiamento ai cittadini sono convinto che ce la faremo". A chiedere ad Ingroia di impegnarsi in prima persona e' stato un comitato cittadino, denominato 'Cambiamo Campobello', di cui fanno parte anche alcune forze della sinistra e un consigliere comunale uscente del Movimento cinque stelle, Tommaso Di Maria.

Bologna, 2 settembre 2020 - Ora è ufficiale: sarà Imola ad ospitare il Mondiale di ciclismo, che cercava una sede dopo la rinuncia della Svizzera. Succederà dal 24 al 27 settembre, giorno della prova ...

Tokyo, 02 set 13:15 - (Agenzia Nova) - Il Partito liberaldemocratico (Ldp) del Giappone ha deciso che le elezioni del nuovo presidente, il successore del primo ministro Shinzo Abe, si terranno il 14 s ...

